29 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 29 Nisan 2020 Çarşamba tarihli 31113 Sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 29 Nisan tarihli Resmi Gazete kararları...
29 Nisan 2020 Tarihli ve 31113 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Antalya AKEV Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
29 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları!
HABERE YORUM KAT