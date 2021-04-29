29 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Mucize Doktor" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
29 Nisan 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
FOX TV 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk’un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali’yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin’in sıkıştırmalarıyla bocalar.
Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı’nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali’yi Muhsin’den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur. Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?
KAYNAK: FOX TV