29 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

29 Nisan 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

FOX TV 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk’un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali’yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin’in sıkıştırmalarıyla bocalar.

Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı’nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali’yi Muhsin’den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur. Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?

KAYNAK: FOX TV