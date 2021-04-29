29 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Akrep" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..
STAR TV 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
STAR TV 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ
Perihan’ın Ahmet’i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras’ın üzerine salma planı Duru’ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can’ı da alıp Aras’ın yanına gider.
Ferda, Ahmet’i cezaevinden çıkarma planını Aras’tan öğrenir ve soluğu Perihan’ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet’in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.
Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin’i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin’i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.