29 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

STAR TV 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Akrep

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Perihan’ın Ahmet’i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras’ın üzerine salma planı Duru’ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can’ı da alıp Aras’ın yanına gider.

Ferda, Ahmet’i cezaevinden çıkarma planını Aras’tan öğrenir ve soluğu Perihan’ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet’in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.

Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin’i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin’i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.