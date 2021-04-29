29 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

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29 Nisan 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Bir Zamanlar Kıbrıs" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı... TRT1 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI 08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü Bir Zamanlar KıbrısTRT 1 Yayın akışı