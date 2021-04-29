29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!Bir ailenin daha acılı bekleyişi sona erdi! Diyarbakır’daki evlat nöbetinde 25. buluşmaRize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecekGörev Belgesi nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı'ndan Suudi Arabistan'a tepki "Siyasetlerine eğitimi de alet etmektedir"Vatandaşlar İstanbul Havalimanı’na akın ettiKısıtlamaya saatler kala çiftçilerin muafiyet belgesi telaşıMilli sporcudan gururlandıran başarı! Beril Öztürk şampiyona rekorunu kırdıSON DAKİKA! Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Zirvesi açıklamaları!29 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 29 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de

29 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

29 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de

29 Nisan 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Bir Zamanlar Kıbrıs" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

29 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT