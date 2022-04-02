29 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
28 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Nisan 2022 Cuma maç programı...
29 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
29 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
12:45
Melbourne Victory - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
13:00
Tokyo - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
18:00
Ilves - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Inter Turku - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
KuPS - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Lahti - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Oulu - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Mjondalen - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hajduk Split - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Warta - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
19:30
Heidenheim - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
19:30
Sandhausen - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
19:30
St.Pauli - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Werder Bremen - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:30
Hvidovre IF - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Viborg - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
F.Amager - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Giresunspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
21:00
Utrecht - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Ruzomberok - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Audax Ital. - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
ADO Den Haag - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Dordrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
VVV Venlo - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:15
NK Celje - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Union Berlin - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
21:30
Gornik Zabrze - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
QPR - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
21:45
Genk - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Strasbourg - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:00
Sevilla - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:15
Famalicao - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Las Palmas - Malaga
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV