29 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Nisan 2022 Cuma maç programı...

29 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol

12:45

Melbourne Victory - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

13:00

Tokyo - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

18:00

Ilves - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Inter Turku - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

KuPS - VPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Lahti - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Oulu - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Mjondalen - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Hajduk Split - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Warta - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

19:30

Heidenheim - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

19:30

Sandhausen - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30

St.Pauli - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Werder Bremen - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30

Hvidovre IF - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Viborg - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

F.Amager - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Giresunspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

21:00

Utrecht - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Ruzomberok - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00

Audax Ital. - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Den Bosch - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

ADO Den Haag - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Dordrecht - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

De Graafschap - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong AZ - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Jong Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

VVV Venlo - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:15

NK Celje - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Union Berlin - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:30

Gornik Zabrze - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

QPR - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45

Genk - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Bohemians 1905 - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dundalk - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Sligo Rovers - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Strasbourg - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00

Sevilla - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:15

Famalicao - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Las Palmas - Malaga

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV