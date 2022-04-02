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29 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

29 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Nisan 2022 Cuma maç programı...

29 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol
12:45
Melbourne Victory - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

13:00
Tokyo - Gamba Osaka
Japonya J.League

Bilyoner TV

18:00
Ilves - SJK
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Inter Turku - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
KuPS - VPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Lahti - Honka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Oulu - Haka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Mjondalen - Bryne
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Hajduk Split - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Warta - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30
Hannover 96 - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2

 Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

19:30
Heidenheim - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2

 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

19:30
Sandhausen - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30
St.Pauli - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2

 Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Werder Bremen - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30
Hvidovre IF - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Viborg - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
F.Amager - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Giresunspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

21:00
Utrecht - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Ruzomberok - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00
Audax Ital. - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
ADO Den Haag - Almere
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Dordrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
De Graafschap - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
VVV Venlo - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:15
NK Celje - Mura
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Union Berlin - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:30
Gornik Zabrze - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45
QPR - Sheffield Utd
İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45
Genk - Mechelen
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Dundalk - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Strasbourg - PSG
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00
Sevilla - Cadiz
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:15
Famalicao - Estoril
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00
Las Palmas - Malaga
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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