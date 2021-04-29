29 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

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29 NİSAN PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2021 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2021 08:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah,Sultantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2021 08:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

29 NİSAN PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 29.04.2021 15:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ İSMETPAŞA.MH.DERYA SOKAKTAKİ 110 LUK ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADI.

Etkilenen Yerler: YENİCE.MH.İSMETPAŞA.MH.YENİPINAR.MH.



ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.04.2021 18:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca mah Çambayırı caddesi içindeki Q 400,lük içme suyu deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Etimesgut ilçesi Bağlıca mah Çambayırı caddesi içindeki Q 400,lük içme suyu deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.



AKYURT

Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 29.04.2021 12:30:00

Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİN DE 300 PVC İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH VE GALABA MAHALLESİ

29 NİSAN PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - ZAFER

29.04.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi

İZMİRGAZ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE ZAFER MAHALLESİNİN TAMAMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

DİKİLİ - SALİMBEY, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA

29.04.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

13/1 sokakta müteahhit bağlantı çalışmasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin üst kesimleri ve seçkinler sitesindeki yeni hattın beslediği bölgelerde 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

MENDERES - GÜMÜLDÜR CUMHURİYET

29.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

CUMHURİYET MAHALLESİ SAHİL BÖLGESİ VE CİVARI.

ÖDEMİŞ - YENİKÖY, IŞIK, İLKKURŞUN

29.04.2021 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİKÖY , IŞIK VE İLKKURŞUN MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

29 NİSAN PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 29 Nisan Perşembe günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.