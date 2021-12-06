29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

29 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



11:45

Brisbane Roar - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45

Western United - Melbourne City

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Karşıyaka - Mardin BB

TFF 3. Lig Ertelendi

13:30

Galatasaray

Divan Kurulu

GS TV

14:00

Sturm Graz - Radomlje

Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube

15:30

Ross Country - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00

Lamia - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:30

Sturm Graz - ND Gorica

Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube

17:00

Osijek - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Amorebieta - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00

Aberdeen - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Celtic - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Dundee FC - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Hearts - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Hibernian - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Arbroath - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Hamilton - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Kilmarnock - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Queen of South - Dunfermline

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Fulham - Blackpool

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:15

Ionikos - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Beerschot - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15

Nancy - Amiens

Fransa Kupası

Bilyoner TV

18:15

Toulouse - Versailles

Fransa Kupası

Bilyoner TV

18:30

Excelsior - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Gambiya - Kamerun

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

Bilyoner TV

19:05

Sibenik - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

FC Zurich - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:15

Eibar - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15

Lugo - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30

Panathinaikos - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Seraing - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Peterborough - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:30

Reims - Bastia

Fransa Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:45

Eindhoven - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Burkina Faso - Tunus

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

Bilyoner TV

22:30

Young Boys - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Deinze - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45

Cercle Brugge - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Benfica - Sporting

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV

23:00

Real Oviedo - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00

Marsilya - Montpellier

Fransa Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV