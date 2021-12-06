29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
29 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
29 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
29 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:45
Brisbane Roar - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
11:45
Western United - Melbourne City
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Karşıyaka - Mardin BB
TFF 3. Lig Ertelendi
13:30
Galatasaray
Divan Kurulu
GS TV
14:00
Sturm Graz - Radomlje
Hazırlık Maçı
Sturm Graz Youtube
15:30
Ross Country - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
16:00
Lamia - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:30
Sturm Graz - ND Gorica
Hazırlık Maçı
Sturm Graz Youtube
17:00
Osijek - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Amorebieta - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
Aberdeen - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Celtic - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Dundee FC - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Hearts - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Hibernian - Livingston
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Arbroath - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Hamilton - Ayr
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Kilmarnock - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Queen of South - Dunfermline
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Fulham - Blackpool
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:15
Ionikos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Beerschot - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:15
Nancy - Amiens
Fransa Kupası
Bilyoner TV
18:15
Toulouse - Versailles
Fransa Kupası
Bilyoner TV
18:30
Excelsior - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Gambiya - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
Bilyoner TV
19:05
Sibenik - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
FC Zurich - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:15
Eibar - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:15
Lugo - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Panathinaikos - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Seraing - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Peterborough - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:30
Reims - Bastia
Fransa Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:45
Eindhoven - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Burkina Faso - Tunus
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
Bilyoner TV
22:30
Young Boys - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Deinze - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:45
Cercle Brugge - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Benfica - Sporting
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV
23:00
Real Oviedo - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Marsilya - Montpellier
Fransa Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV