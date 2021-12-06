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  3. 29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

29 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


11:45
Brisbane Roar - WS Wanderers
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45
Western United - Melbourne City
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Karşıyaka - Mardin BB
TFF 3. Lig Ertelendi

13:30
Galatasaray
Divan Kurulu

GS TV

14:00
Sturm Graz - Radomlje
Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube

15:30
Ross Country - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00
Lamia - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:30
Sturm Graz - ND Gorica
Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube

17:00
Osijek - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00
Amorebieta - Girona
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 

18:00
Aberdeen - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV 

18:00
Celtic - Dundee United
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV 

18:00
Dundee FC - St.Mirren
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV 

18:00
Hearts - Motherwell
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV 

18:00
Hibernian - Livingston
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV 

18:00
Arbroath - Partick
İskoçya Championship

Bilyoner TV 

18:00
Hamilton - Ayr
İskoçya Championship

Bilyoner TV 

18:00
Kilmarnock - Inverness
İskoçya Championship

Bilyoner TV 

18:00
Queen of South - Dunfermline
İskoçya Championship

Bilyoner TV 

18:00
Fulham - Blackpool
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:15
Ionikos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15
Beerschot - Zulte Waregem
Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15
Nancy - Amiens
Fransa Kupası

Bilyoner TV

18:15
Toulouse - Versailles
Fransa Kupası

Bilyoner TV

18:30
Excelsior - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00
Gambiya - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

Bilyoner TV

19:05
Sibenik - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
FC Zurich - Servette
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:15
Eibar - Huesca
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15
Lugo - Burgos
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Panathinaikos - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Seraing - KAS Eupen
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Peterborough - Sheffield Utd
İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:30
Reims - Bastia
Fransa Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:45
Eindhoven - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Burkina Faso - Tunus
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

Bilyoner TV

22:30
Young Boys - Lugano
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Deinze - Virton
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45
Cercle Brugge - Oostende
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45
Benfica - Sporting
Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV

23:00
Real Oviedo - Almeria
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 

23:00
Marsilya - Montpellier
Fransa Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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