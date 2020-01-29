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29 Ocak Çarşamba dolar ne kadar?

Dolar dün 5,94 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 5.94 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.

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29 Ocak 2020 Çarşamba 09:56

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