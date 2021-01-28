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  3. 29 Ocak Cuma su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

29 Ocak Cuma su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

29 Ocak Cuma 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nin resmi Kanalizasyon ve Sular İdaresi web sitelerinde günlük olarak paylaşılıyor. Biz de haberimizde, vatandaşların önlem alması adına bu verilere yer veriyoruz. İşte detaylar...

29 Ocak Cuma su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

29 Ocak Cuma günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 29 Ocak Cuma su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

29 OCAK CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

29 Ocak Cuma tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

29 OCAK CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

29 Ocak Cuma tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

29 OCAK CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

29 Ocak Cuma tarihinde İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

29 OCAK CUMA İSU SU KESİNTİSİ

29 Ocak Cuma tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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