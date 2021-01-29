29 Ocak Hava Durumu 2021 | Doğu'yu kar esir alıyor!

Meteoroloji'den verilen bilgide Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin çoğu kesiminde kar yağışı görülürken batı kesimlerde ise parçalı veya çok bulutlu bir hava olacak. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı açıklandı.