29 Ocak Salı DHA Spor Gündemi
11.00 - 17.00 Siyah beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
19.45 Galatasaray - Boluspor
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.00 Siyah beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Huddersfield Town - Everton (Cenk Tosun)
22.45 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)
VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
19.00 Arkas Spor - Dinamo Moskova
DHA
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