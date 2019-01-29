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29 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

11.00 - 17.00 Siyah beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

29 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

19.45 Galatasaray - Boluspor

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.00 Siyah beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Huddersfield Town - Everton (Cenk Tosun)

22.45 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)

VOLEYBOL

- Erkekler Şampiyonlar Ligi

19.00 Arkas Spor - Dinamo Moskova

DHA

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