29 Şubat bugün hangi diziler var? |29 Şubat Cumartesi yayın akışı
29 Şubat Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler, hangi programlar var? İşte 29 Şubat Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
29 Şubat Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Çukur, Zalim İstanbul Mucize Doktor... Yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Şubat Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
29 ŞUBAT BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Şubat Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
29 Şubat Cumartesi ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'DE HAFTA SONU
10:00 KURULUŞ OSMAN
13:00 KURULUŞ OSMAN
16.00 KURULUŞ OSMAN
19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 CENTİLMEN:- YABANCI SİNEMA
29 Şubat Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
09:45 Longwood Efsanesi
11:30 Sevimli Yunus
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15.00 Zalim İstanbul
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 İki İyi Çocuk
22.00 Hekimoğlu
00.45 Kanlı Dövüş
29 Şubat Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 HAYAT SIRLARI
09.45 ÇOCUK
10.00 BURCU İLE HAFTASONU
12:30 AFACAN BEŞLER
13:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
14.15 NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2
16.00 GÜVERCİN
18:45 STAR HABER
20:00 MUMYA
22.45 MUMYA
00.00 ÇEMBER
29 Şubat Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:15 ZEMHERİ
08:15 HAYAT GÜZELDİR
09.45 FERYAT
11.30 YALANCI YARİM
13.30 LÜTFEN BEKLEMEDE KAL
15:00 ÇUKUR
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 LİON
00:15 ÖFKELİ POLİSLER
29 Şubat Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 YASAK ELMA
15.00 ZÜMRÜDÜANKA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 ZÜMRÜDÜANKA
00.00 YASAK ELMA
02.00 KUZGUN
29 Şubat Cumartesi TV8 Yayın Akışı
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Oynat Bakalım
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm
14:00 Kızım
20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:45 Komedi Türkiye
29 Şubat Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
06:00 Küçük Hanımefendi
07:45 Beni Böyle Sev
10.10 1'de Bugün
11:50 KALK GİDELİM
14.55 1'de Bugün
15:05 BENİM ADIM MELEK
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
00:15 Zaman Matinesi
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