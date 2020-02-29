29 Şubat bugün hangi diziler var? |29 Şubat Cumartesi yayın akışı

29 Şubat Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Çukur, Zalim İstanbul Mucize Doktor... Yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Şubat Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

29 ŞUBAT BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Şubat Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

29 Şubat Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 KURULUŞ OSMAN

13:00 KURULUŞ OSMAN

16.00 KURULUŞ OSMAN

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 CENTİLMEN:- YABANCI SİNEMA

29 Şubat Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

09:45 Longwood Efsanesi

11:30 Sevimli Yunus

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15.00 Zalim İstanbul

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 İki İyi Çocuk

22.00 Hekimoğlu

00.45 Kanlı Dövüş

29 Şubat Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 HAYAT SIRLARI

09.45 ÇOCUK

10.00 BURCU İLE HAFTASONU

12:30 AFACAN BEŞLER

13:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

14.15 NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2

16.00 GÜVERCİN

18:45 STAR HABER

20:00 MUMYA

22.45 MUMYA

00.00 ÇEMBER

29 Şubat Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:15 ZEMHERİ

08:15 HAYAT GÜZELDİR

09.45 FERYAT

11.30 YALANCI YARİM

13.30 LÜTFEN BEKLEMEDE KAL

15:00 ÇUKUR

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 LİON

00:15 ÖFKELİ POLİSLER

29 Şubat Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 YASAK ELMA

15.00 ZÜMRÜDÜANKA

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ZÜMRÜDÜANKA

00.00 YASAK ELMA

02.00 KUZGUN

29 Şubat Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

14:00 Kızım

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:45 Komedi Türkiye

29 Şubat Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

06:00 Küçük Hanımefendi

07:45 Beni Böyle Sev

10.10 1'de Bugün

11:50 KALK GİDELİM

14.55 1'de Bugün

15:05 BENİM ADIM MELEK

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

00:15 Zaman Matinesi