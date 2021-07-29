29 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema Düğüm Salonu Show Show TV'de! Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizis ve Bu Sabah programlarıyla başlayan kanal, akşam sevilen komedi filmi Düğüm Salonu'nu ekrana veriyor. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

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Yayın akışlarını merak edenler için 29 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise sevilen komedi filmi Düğüm Salonu izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor... 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Kalp Atışı 08:30 Bu Sabah 11:00 Yeni Gelin 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18:45 SHOW Ana Haber 20:00 Düğüm Salonu düğüm salonushow tvyayınakışı