29 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu | Bim aktüel 29 temmuz 2020 aktüel

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 29 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 29 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 29 Temmuz 2020 fırsatları...

BİM AKTÜEL 29 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Volta VT1 Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter 1.999 TL.

Dijitsu 65" Ultra HD Smart Led Tv 3.699 TL.

Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör 159 TL.

Bluetooth Kulaklık 49,90 TL

Bluetooth Hoparlör 49,90 TL

Taşınabilir Şar Aleti 10.000 mAh 69,90 TL

Şarjlı Masa Üstü Vantilatör 69,90 TL

Büyük Boy Nostaljik Radyo 159 TL

Gaming / Çalışma Masası 249 TL

Ahşap Kollu Metal Sandalye 119 TL

Sky Master Corby Drones Smart Drone 199 TL

Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TL

Kütahya Porselen 24 Parça Tam Dekorlu Yemek Takımı 199 TL

Chef's Kek Kalıbı 19,90 TL

Naturalove Erişte ve Makarna Makinesi 119 TL

Chef's Granit Efektli Karnıyarık Tenceresi 69,90 TL

Özel Renk Katlanır Masa 50x70 cm 85 TL

Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı 1000 ml 45 TL

Fakir Saç Düzleştirici 69,90 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 159 TL

Pilsan Üç Tekerlekli İlk Bisikletim 54,90 TL

Çocuk Mevsilik Bornoz 29,90 TL

Kadın / Erkek Mevsimlik Bornoz 45 TL

Lisanslı Plaj Havlusu 19,90 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.