29 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
19.00 Siyah beyazlılar, Yunanistan 2'nci Lig takımlarından Larissa ile hazırlık maçı oynayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Yeni sezon hazırlıkları sürecek.
19.00 Siyah beyazlılar, Yunanistan 2'nci Lig takımlarından Larissa ile hazırlık maçı oynayacak.
FENERBAHÇE
12.40 Sarı lacivertliler, Audi Kupası'na katılmak üzere Almanya'ya gidecek.
15.30 Takım Münih'e varacak.
GALATASARAY
14.00 Kulübün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 68'inci yıldönümünde anılacak.
- Takım izinli
TRABZONSPOR
19.00 Bordo mavili takım, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
15.00 Ajax - Demir Grup Sivasspor
17.00 Gençlerbirliği - Sumqayıt
18.30 Yukatel Denizlispor - Ümraniyespor
VOLEYBOL
13.00 Filenin Sultanları, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde basın mensupları ile bir araya gelecek.
BASKETBOL
- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
GÜREŞ
- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor.
DHA
HABERE YORUM KAT