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29 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

19.00 Siyah beyazlılar, Yunanistan 2'nci Lig takımlarından Larissa ile hazırlık maçı oynayacak.

29 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

11.30 Yeni sezon hazırlıkları sürecek.

19.00 Siyah beyazlılar, Yunanistan 2'nci Lig takımlarından Larissa ile hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE

12.40 Sarı lacivertliler, Audi Kupası'na katılmak üzere Almanya'ya gidecek.

15.30 Takım Münih'e varacak.

GALATASARAY

14.00 Kulübün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 68'inci yıldönümünde anılacak.

- Takım izinli

TRABZONSPOR

19.00 Bordo mavili takım, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Ajax - Demir Grup Sivasspor

17.00 Gençlerbirliği - Sumqayıt

18.30 Yukatel Denizlispor - Ümraniyespor

VOLEYBOL

13.00 Filenin Sultanları, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde basın mensupları ile bir araya gelecek.

BASKETBOL

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

GÜREŞ

- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor.

DHA

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