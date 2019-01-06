294 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını, 90 düzensiz göçmen denizden göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerini açıkladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre; geçen yıl 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı, 55 bin 894 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi. 6 bin 278 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 düzensiz göçmen ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu.

Kaynak: İHA