Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik tespitler gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, hatlardan irtibat kurduğu tespit edilen 295 muvazzaf askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün saat 01.00'de başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında 2 Albay, 1 Yarbay, 8 Binbaşı, 10 Yüzbaşı, 73 Üsteğmen, 8 Teğmen, 185 Astsubay ve 8 UzmanÇavuş'un yakalama işlemlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından devam ediliyor.

Kaynak: İHA