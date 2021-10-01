Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

29 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



13:00

Samgurali - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:00

Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:00

Qabala - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:00

Maastricht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



17:00

Ufa - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:30

Gaz Metan - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Arsenal Tula - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Göztepe - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Tuzlaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



20:00

Slovan Bratislava - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:00

Slovan Bratislava - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:00

Elfsborg - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



21:00

Mjallby - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



21:00

Sirius - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



21:00

Vejle - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:30

Cluj - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

FC Emmen - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:30

Ternana - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:45

Derby County - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 2



23:00

Osasuna - Elche

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Eibar - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:15

Estoril - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV