29 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
29 Kasım 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 29 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
29 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
29 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:00
Samgurali - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
13:00
Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00
Qabala - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
15:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
17:00
Ufa - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:30
Gaz Metan - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Arsenal Tula - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Göztepe - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Tuzlaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
20:00
Slovan Bratislava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slovan Bratislava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Elfsborg - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Mjallby - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Sirius - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Vejle - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Cluj - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:30
Ternana - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Derby County - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 2
23:00
Osasuna - Elche
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Eibar - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Estoril - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV