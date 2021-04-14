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  3. 29 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Nisan 2021 Perşembe maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

29 NİSAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Nisan 2021 Perşembe gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4 ,Bilyoner TV

16:00

Konak Bld. - Fatih Vatanspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Çeyrek Final
Sportstv, Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82

16:00

Sivasspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00

BB Erzurumspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00

Karabağ - Sumqayit
Azerbaycan Kupası Yarı Final
CBC Sport

17:00

Dziugas Telsiai - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:30

Persepolis - Al Rayyan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Nevezis Kedainiai - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00

Slutsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00

PAOK - AEK
Yunanistan Kupası Yarı Final
Bilyoner TV

19:00

Banga - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00

Zira - Keşla
Azerbaycan Kupası Yarı Final
CBC Sport

19:30

Hamburg - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV

20:00

Adana İdmanyurdu - Fomget Gençlik
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Çeyrek Final
Sportstv, Smart Spor Kanal 82

20:00

Barcelona - Granada
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00

Esbjerg - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30

Alanyaspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:30

Ankaragücü - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

22:00

Manchester United - Roma
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Bein Sports 4

22:00

Villarreal - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
beIN Sports Haber, Bein Sports Max, 1 CBC Sport

22:30

Maritimo - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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