29 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

29 NİSAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Nisan 2021 Perşembe gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Melbourne City - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4 ,Bilyoner TV

16:00

Konak Bld. - Fatih Vatanspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Çeyrek Final

Sportstv, Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82

16:00

Sivasspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

BB Erzurumspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Karabağ - Sumqayit

Azerbaycan Kupası Yarı Final

CBC Sport

17:00

Dziugas Telsiai - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:30

Persepolis - Al Rayyan

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Nevezis Kedainiai - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Slutsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

PAOK - AEK

Yunanistan Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

19:00

Banga - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Zira - Keşla

Azerbaycan Kupası Yarı Final

CBC Sport

19:30

Hamburg - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV

20:00

Adana İdmanyurdu - Fomget Gençlik

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Çeyrek Final

Sportstv, Smart Spor Kanal 82

20:00

Barcelona - Granada

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00

Esbjerg - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Alanyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Ankaragücü - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

22:00

Manchester United - Roma

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

Bein Sports 4

22:00

Villarreal - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

beIN Sports Haber, Bein Sports Max, 1 CBC Sport

22:30

Maritimo - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV