Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 EKİM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



09:00

Vissel Kobe - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Kashima Antlers - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Kashiwa Reysol - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Seoul E Land - Gyeongnam

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:30

Suwon City - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



11:00

Kayseri GE - Görme Engelliler Derneği

Görme Engelliler Futbol Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



11:00

Kawasaki Frontale - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:30

Hougang - Young Lions

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Lion City - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Tampines - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Tanjong Pagar - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Anyang - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



12:30

Ryukyu - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Gamba Osaka - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Incheon - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Nevezis Kedainiai - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



13:30

Konyaspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



13:30

Tuzlaspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Radomiak Radom - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Hvidovre IF - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



14:00

Rubin Kazan - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Brest - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



14:30

F.Düsseldorf - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Holstein Kiel - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Jahn Regensburg - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



14:30

Manchester Utd - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



14:30

Coventry - Fulham

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



15:00

Vanspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



15:00

Osasuna - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HD



15:00

1860 Münih - Viktoria Berlin

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



15:00

Alessandria - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Cremonese - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Crotone - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Frosinone - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Dainava Alytus - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:00

İnegölspor - Adıyaman 1954

TFF 2. Lig

Kanal On6 Bursa



15:30

Lafnitz - Liefering

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Salernitana - Genoa

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Kayserispor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Göztepe - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Balıkesirspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Amiens - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Auxerre - Nimes

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Keşla - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



16:00

MuSa - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ekenas - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Gnistan - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Varbergs - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Cracovia Krakow - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:00

16:00

Fredrikstad - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

KFUM Oslo - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ranheim - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sandnes - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Sogndal - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Start - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ull Kisa - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

FC Vitebsk - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Tabor Sezana - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Bodrumspor - Turgutluspor

TFF 2. Lig

Ege TV



16:30

B.Dortmund - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Hertha Berlin - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

Stuttgart - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



16:30

Wolfsburg - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



16:30

Dinamo Bucuresti - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



16:30

Dinamo Moskova - Samara

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Amorebieta - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Huesca - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Burnley - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Chelsea - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



17:00

Leeds United - Watford

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



17:00

Wolverhampton - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Cardiff City - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Honka - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

KuPS - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

VPS - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Dundee United - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Hearts - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Livingston - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

St.Johnstone - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Bohemians 1905 - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Ceske Budejovice - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovacko - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Mallorca - Levante

İspanya La Liga

D Smart Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD



17:15

Kortrijk - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:15

Pisa - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Vizela - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



18:00

Montpellier - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



18:00

Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Admira - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

SV Ried - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Wolfsberger - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Zhodino - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:15

Sebail - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:30

Klubi 04 - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Halmstads - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Huancayo - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



18:30

Lech Poznan - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Torino - Juventus

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



19:00

Beşiktaş - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Kocaelispor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



19:00

Adanaspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



19:00

Tarsus İY - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Amedspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

CSKA Moskova - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



19:00

Michalovce - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ruzomberok - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

SKF Sered - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Arsenal Tula - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Viking - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Grasshoppers - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Bucaspor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig

Ege TV



19:15

Real Zaragoza - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:30

Cadiz - Valencia

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD



19:30

Leipzig - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Brighton - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



19:30

Cercle Brugge - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

St.Truiden - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Sepsi - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:30

Spal - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:45

RKC Waalwijk - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



20:00

Porto - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Ajaccio - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Caen - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Dunkerque HB - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Grenoble - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Guingamp - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Le Havre - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Paris FC - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Sochaux - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Gomel - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Viktoria Plzen - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:05

Istra 1961 - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Heracles - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Zwolle - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Municipal - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:00

Gornik Zabrze - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Grazer - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

21:15

Maribor - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Nürnberg - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Longford - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Lugano - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Sassuolo - Inter

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Leuven - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

Lierse - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:45

Sligo Rovers - Waterford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Atletico Madrid - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD



22:00

Alcorcon - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Nice - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:00

Fortuna Sittard - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Brusque - Guarani

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Goias - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Arouca - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:30

Austin FC - Real Salt Lake

MLS

Bilyoner TV



23:00

Cuiaba Esporte - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:00

Fortaleza - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Alianze Lima - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV