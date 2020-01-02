3.1 şiddetinde deprem!
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Gönen ilçesinin Kalburcu köyü merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Gönen merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kalburcu köyünde 7.3 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin henüz detaylı bir bilgi yapılmadı.
Ayrıntılar geliyor...
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Etiketler : balıkesir, Gönen, Kalburcu köyü
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