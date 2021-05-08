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3.5 metrelik piton evden kaçtı! İnsanları boğacağından endişeleniyor...

Japonya'da meydana gelen olayda 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı evden kaçtı. Yılanın kaçması bölge halkında paniğe neden olurken polis ekiplerini alarma geçirdi. Zehirli olmayan yılanın insanları boğabileceğinden korkuluyor.

3.5 metrelik piton evden kaçtı! İnsanları boğacağından endişeleniyor...

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanının kaçtığı, sahibinin 21.25 sıralarında eve dönmesi ve yılanı bulamaması ile anlaşıldı. Pitonun 13 kilogram olduğu öğrenildi. Evde yılan besleyen kişi ifadesinde, eve döndüğünde özel izin ile beslediği pitonun kafeste olmadığını ve yılanın zehirli olmadığını belirtti.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YILANLARINDAN BİRİ

İhbarın ardından polis ekipleri piton yılanını aramaya başladı. Dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olarak gösterilen pitonu arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. 

Dev yılanın zehirli olmadığı açıklandı ancak karşısına çıkabilecek kişileri boğabileceğinden endişe edilmekte. Öte yandan pitonun apartmanın arka tarafındaki ormanlık alana kaçtığı tahminler arasında yer alıyor. 

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