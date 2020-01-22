Aydın'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Aydın'da meydana gelen depremin saat 19.49'da, 3.5 şiddetinde meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'den yapılan açıklamada deprem yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Şiddetli sarsıntı sonrası merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar korku ve panik içerisinde kaldı.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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