Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.16'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem 3.0 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD ise meydana gelen depremin şiddetini 3.6 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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