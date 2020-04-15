3.5 şiddetinde deprem!
Van'ın Gevaş ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bitlis ve Şırnak'ta da hissedildi.
Van'ın Gevaş ilçesinde saat 20.27'de 3.5 büyüklüğünde bir depremi meydana geldi.
Deprem, yerin 13.38 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Sarsıntı Bitlis ve Şırnak'tan da hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 15, 2020
DALDERE-GEVAS (VAN) https://t.co/b3YQdXhC0Z
15.04.2020, 20:27:32 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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