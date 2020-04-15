Van'ın Gevaş ilçesinde saat 20.27'de 3.5 büyüklüğünde bir depremi meydana geldi.

Deprem, yerin 13.38 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı Bitlis ve Şırnak'tan da hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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