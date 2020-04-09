AFAD, Van'ın Başkale ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 7.04 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise Van Başkale'de meydana gelen depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu. Depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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