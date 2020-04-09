3.6 şiddetinde deprem!
AFAD, Van'ın Başkale ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.
AFAD, Van'ın Başkale ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 7.04 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise Van Başkale'de meydana gelen depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu. Depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Baskale (Van)
Tarih-Saat : 08.04.2020, 23:43:32 TSİ
Enlem : 38.3235 N
Boylam : 44.3326 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/pFRQmIkg1Y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 8, 2020
YAVUZLAR-BASKALE (VAN) https://t.co/TjUUMXgl07
08.04.2020, 23:43:32 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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