3.7 büyüklüğünde sallandı! 3 ilde hissedildi

Marmara Denizi açıklarında yerin 11 kilometre altında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, 3 ilde vatandaşları korkuttu.

Bir çok sosyal medya kullanıcısı hesaplarından depremi hissettiğini söyledi. Bir vatandaş, ''Deprem oldu ve net hissettim. Allah yardımcımız olsun” ifadesini kullandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de fırında çalışan bir kişi hafif bir sallantı hissettiğini belirtti.