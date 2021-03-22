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  3. 3.7 büyüklüğünde sallandı! 3 ilde hissedildi

3.7 büyüklüğünde sallandı! 3 ilde hissedildi

Balıkesir Erdek açıklarında saat 00.33'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ’da da hissedildi.

3.7 büyüklüğünde sallandı! 3 ilde hissedildi

Marmara Denizi açıklarında yerin 11 kilometre altında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, 3 ilde vatandaşları korkuttu. 

Bir çok sosyal medya kullanıcısı hesaplarından depremi hissettiğini söyledi. Bir vatandaş, ''Deprem oldu ve net hissettim. Allah yardımcımız olsun” ifadesini kullandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de fırında çalışan bir kişi hafif bir sallantı hissettiğini belirtti. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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