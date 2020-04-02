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3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23.23'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremden 21 dakika sonra 1.6 derinlikte 3.1 şiddetinde bir artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara, Çubuk'ta saat 23.23'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.97 km olarak açıkladı.

Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi de saat 23.23'te meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin merkez üssünün Uluağaç-Çubuk/Ankara olarak açıkladı. Depremin derinliği 3.4 km olarak açıklandı.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Ankara depremi

SAAT 23:44'TE ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Bu depremden 21 dakika sonra 1.6 derinlikte 3.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Ankara depremi

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ




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