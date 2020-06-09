Deprem mi oldu? Son deprem neler? İzmir depremi

İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Torbalı ve diğer ilçelerden de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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