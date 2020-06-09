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3.8 şiddetinde deprem!

İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Torbalı ve diğer ilçelerden de hissedildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Torbalı ve diğer ilçelerden de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Deprem mi oldu? Son deprem neler? İzmir depremi

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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