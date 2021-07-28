Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 3 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ağustos 2021 Salı bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

Meksika - Brezilya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Yarı Final

Eurosport 2, Eurosport 5



14:00

Japonya - İspanya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Yarı Final

Eurosport 2, Eurosport 5



18:30

Jippo - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

M.Başakşehir - Hatayspor

Hazırlık Maçı

Yayıncı Belli Değil



20:00

Akropolis - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Orgryte - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV