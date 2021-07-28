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  3. 3 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Ağustos 2021 Salı bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 3 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

3 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 3 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ağustos 2021 Salı bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00
Meksika - Brezilya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Yarı Final
Eurosport 2, Eurosport 5

14:00
Japonya - İspanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Yarı Final
Eurosport 2, Eurosport 5

18:30
Jippo - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
M.Başakşehir - Hatayspor
Hazırlık Maçı
Yayıncı Belli Değil

20:00
Akropolis - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Orgryte - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

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