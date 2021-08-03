3 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal , Güneşin Kızları ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 3 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 3 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Küçük Ağa ve Camdaki Kız dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...
3 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu