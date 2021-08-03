3 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal , Güneşin Kızları ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 3 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 3 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Küçük Ağa ve Camdaki Kız dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor... 3 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07.00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Küçük Ağa 16:15 Camdaki Kız 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Baht Oyunu Kanal Dgunesin kızlarıbaht oyunuyayın akışıyayın