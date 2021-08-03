3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Düğün Dernek TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06.10'da Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 10.20'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:00'de Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise türk sinemasının sevilen filmi Düğün Dernek yayınlanıyor. İşte 3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:00 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Düğün Dernek filmi TRT 1 ekranlarında oluyor.
3 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"
22:45 Dünya Hali (Altyazılı)