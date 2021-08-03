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  3. 3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Düğün Dernek TRT 1'de

3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Düğün Dernek TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06.10'da Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 10.20'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:00'de Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise türk sinemasının sevilen filmi Düğün Dernek yayınlanıyor. İşte 3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Düğün Dernek TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 3 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:00 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Düğün Dernek filmi TRT 1 ekranlarında oluyor.

3 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"

22:45 Dünya Hali (Altyazılı)

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