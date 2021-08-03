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  3. 3 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de

3 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de

TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 3 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 akşam heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye ile günü kapatıyor...

3 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. 13:00'da Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 3 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı...

3 AĞUSTOS 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj Bölüm

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