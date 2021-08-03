3 Ağustos 2021 Salı Yabancı Sinema: Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 3 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı...

A+ A-

ATV'de 3 Ağustos 2021 Salı tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Oflu Hoca Trakya'da ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yabancı sinema filmi Doğu Ekspresinde Cinayet izleyici ile buluşacak. 3 AĞUSTOS 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Zamanlar Çukurova 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Oflu Hoca Trakya'da 16:15 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet- Yabancı Sinema atvyayınakışıyayın akışı