3 Ağustos 2021 Salı Yabancı Sinema: Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV'de !
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 3 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı...
ATV'de 3 Ağustos 2021 Salı tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Oflu Hoca Trakya'da ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yabancı sinema filmi Doğu Ekspresinde Cinayet izleyici ile buluşacak.
3 AĞUSTOS 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca Trakya'da
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet- Yabancı Sinema