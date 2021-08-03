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  3. 3 Ağustos 2021 Salı Yabancı Sinema: Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV'de !

3 Ağustos 2021 Salı Yabancı Sinema: Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 3 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı...

3 Ağustos 2021 Salı Yabancı Sinema: Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez ATV'de !

ATV'de 3 Ağustos 2021 Salı tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Oflu Hoca Trakya'da ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yabancı sinema filmi Doğu Ekspresinde Cinayet izleyici ile buluşacak.

3 AĞUSTOS 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca Trakya'da

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet- Yabancı Sinema

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