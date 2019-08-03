3 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hidayet Türkoğlu: Dünya Şampiyonası'nda tüm ülkenin gurur duyacağı bir başarı elde etmeyi umuyoruz

"Ligimiz şu an Avrupa'nın en iyisi"

"Federasyon olarak üzerimize düşen görevi şeffaf ve adil şekilde yönetmeye devam edeceğiz"

"Kaliteli oyuncular ligimizi tercih ediyor"

(ÖZEL) Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir: Heyecan dolu bir dönem bizi bekliyor

"İleriki dönemlerde yüzme turnuvası düzenleyebiliriz"

"Sports Arena'da her şey bir asansör düğmesi uzaklığında"

BEŞİKTAŞ

10.30 Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi yapılacak.

11:00 Siyah-beyazlılar günü tek antrenmanla tamamlayacak.

GALATASARAY

21.00 Galatasaray - Panathinaikos

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

- Fransa Süper Kupa

14:30 PSG - Rennes

- Almanya Süper Kupa

21.30 Borussia Dortmund - Bayern Münih

HAZIRLIK MAÇLARI

15.30 Go Ahead Eagles - Konyaspor

VOLEYBOL

- Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi

10:00 Türkiye - Çekya

- Dünya Motokros Şampiyonası'nın İstanbul tanıtımı

17.00 - 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım gösterisi İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak. Tanıtımda Dünya Şampiyonu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'da yer alacak.

DHA