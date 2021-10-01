Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 ARALIK 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



11:45

Wellington Phoenix - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV



13:00

Bahreyn - Irak

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



16:00

Umman - Katar

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



19:00

Zlate Moravce - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zenit - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:30

Moritanya - BAE

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



20:00

Kasımpaşa - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Stal Mielec - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:30

Darmstadt 98 - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



20:30

Werder Bremen - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Fredericia - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Hobro - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Suriye - Tunus

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



22:00

Portimonense - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:00

Groningen - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Almere - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Den Bosch - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Dordrecht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Helmond - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Maastricht - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

SC Telstar - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Deinze - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:30

Union Berlin - Leipzig

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:30

Perugia - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Gornik Zabrze - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:45

St.Truiden - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:45

Fulham - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2



22:45

Inverness - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV



23:00

Granada - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Huesca - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Ajaccio - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:00

Amiens - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:00

Grenoble - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:00

Guingamp - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:00

Paris FC - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:00

Quevilly Rouen - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:00

Rodez - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:00

Sochaux - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV