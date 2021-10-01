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  3. 3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Aralık 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki  3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 ARALIK 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


11:45
Wellington Phoenix - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00
Bahreyn - Irak
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

16:00
Umman - Katar
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

19:00
Zlate Moravce - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Zenit - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:30
Moritanya - BAE
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:00
Kasımpaşa - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Stal Mielec - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30
Darmstadt 98 - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30
Werder Bremen - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Fredericia - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Hobro - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Suriye - Tunus
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

22:00
Portimonense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00
Groningen - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00
Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00
Almere - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Den Bosch - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Dordrecht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Helmond - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Maastricht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
SC Telstar - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Deinze - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:30
Union Berlin - Leipzig
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30
Perugia - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Gornik Zabrze - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

22:45
St.Truiden - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:45
Fulham - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2

22:45
Inverness - Kilmarnock
İskoçya Championship
Bilyoner TV

23:00
Granada - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Huesca - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Ajaccio - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

23:00
Amiens - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

23:00
Grenoble - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

23:00
Guingamp - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

23:00
Paris FC - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

23:00
Quevilly Rouen - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

23:00
Rodez - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

23:00
Sochaux - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

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