3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
3 Aralık 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
3 ARALIK 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:45
Wellington Phoenix - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Bahreyn - Irak
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
16:00
Umman - Katar
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
19:00
Zlate Moravce - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zenit - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:30
Moritanya - BAE
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
Kasımpaşa - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Stal Mielec - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Darmstadt 98 - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
20:30
Werder Bremen - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Fredericia - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Hobro - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Suriye - Tunus
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
22:00
Portimonense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00
Groningen - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Almere - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Den Bosch - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Dordrecht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Maastricht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
SC Telstar - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Deinze - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:30
Union Berlin - Leipzig
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30
Perugia - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Gornik Zabrze - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
St.Truiden - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Fulham - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2
22:45
Inverness - Kilmarnock
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Granada - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Huesca - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Ajaccio - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:00
Amiens - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:00
Grenoble - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:00
Guingamp - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:00
Paris FC - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:00
Quevilly Rouen - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:00
Rodez - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:00
Sochaux - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV