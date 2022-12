3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Başkan Büyükkılı. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Özel Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Yıl Dönümü Programına katılarak, hazırladıkları çeşitli etkinlikler ve gösterilerle özel günlerini kutlayan engelli vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Programda engelli vatandaşların korosuna katılan Başkan Büyükkılıç, koroyla birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi.

ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlara özel etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açılan, 53 personel ve yaklaşık 300 öğrenci ile Türkiye'ye örnek olan hizmetlerinde bir yılını dolduran Besime Özderici Engelesi Yaşam Merkezi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Yıl Dönümü Programı düzenlendi.

ENGELLİLER GÜNÜ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Renkli görüntülere sahne olan programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, müdürler ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÖZEL ÇOCUKLAR TARAFINDAN MİNİK ÇİÇEKLERLE KARŞILAN

Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi girişinde özel çocuklar tarafından minik çiçeklerle karşılanırken, Büyükkılıç berberindekilerle engelli vatandaşların hazırlamış olduğu resim sergisini gezdi. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, herkesin her hangi bir zamanda engelli bir can olarak hayata devam edebileceğini belirterek, "Ne güzel özetliyorlar. Biz büyük bir aileyiz, bu büyük ailenin birer ferdi olarak mutluluk duyuyoruz. Bizi bir gün değil, her gün hatırlayın diyorlar. O anlayış içerisinde buradaki misafirlerimizden müsait zamanları oldukça burayı ziyaret etmelerini, buradaki yavrularımızla görüşmelerini, buradaki yavrularımızın aileleriyle buluşmalarını tavsiye ederim. Her birimiz, her hangi bir zamanda engelli bir can olarak hayata devam edebiliriz. O açıdan birbirimizi anlamak, bu büyük ailenin birer ferdi olarak aileye aidiyet duygusuyla yaklaşmak, hepimizin olmazsa olmazı olmalıdır" şeklinde konuştu.

MİLLİ EĞİTİMİMİZİN DENETİMİ ALTINDA RESMİ BİR KURULUŞUZ

Hayırseverler şehri Kayseri'nin hizmetkârı olmanın onurunu taşıdıklarını dile getiren Büyükkılıç, "Özellikle Kayseri'mizin hayırseverler şehri olduğunu bir kez daha vurgularken böyle bir şehrin hizmetkârı olmanın, ekibimizle birlikte onurunu taşıdığımızı da paylaşmak isterim. Elbette bu güzel yavrularımızın özel gününde onların mutlu anını paylaşmak, birlikte olmak bizim olmazsa olmazımız. Bu hayırseverler şehrinde böyle bir kuruluşun yapılmasına vesile olan hayırsever büyüğümüz Özderici ailesine özellikle teşekkür ediyor, Ali Rıza abimizin ve Besime annemizin ellerinden öpüyorum" ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 7 engelli gruba hizmet verildiğini kaydederek, "Milli Eğitimimizin denetimi altında resmi bir kuruluşuz. Şuan itibariyle 300 öğrencimiz bulunmakta, kapasitemiz 450 civarına ulaşmakta. Bu yavrularımıza bireysel eğitimler verirken, atölye çalışmalarıyla öğrencilerimiz burada mutluluk yaşamakta ve özgüven içerisinde yaşamlarını sürdürmekte. Özel eğitim öğretmenleri, fizik tedavi uzmanları, dil ve konuşma terapistleri, müzik ve spor eğitmenleri, psikologlar, servis anneleri, çocuk oyun görevlileri, destek personelleri ve güvenlik görevlileri olmak üzere 53 kişilik bir hizmet ordusu bu yavrularımıza hizmet vermekte. 53 kardeşimizin alnından öpüyorum" diye konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Engelsiz Yaşam Merkezi'nden övgüyle bahsedip Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, şunları kaydetti;

SİZLERLE BERABER OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

"Burada, çok duygulu bir ortamda sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz engelli olan kardeşlerimizle ilgili konuşurken engelli diye hitap ediyoruz. Aslında o engelleri sanırım kendi kalplerimize koymuşuz. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konulan engelleri kaldırmış. Hayırseverle beraber ismi gibi engelsiz, mesafesiz ve bizleri birbirimizle kucaklaştıran muhteşem bir eser yapmış. Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekilimizle girerken konuştuğumuzda, Kayseri'de birçok yatırım yaptınız ama herhalde en önemlisi, en güzeli bu dedi Sayın Bakanımız. Gerçekten öyle, ben alkışlıyorum başkanımı."

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da burada hayatın gerçeğinin olduğunu dile getirerek; "Bu zemini hazırlayan Ali Rıza abimize ve Besime Özderici'ye yürekten teşekkür ediyoruz. Bir büyük teşekkürümüz de Memduh abimize. Bu binanın işletmesini doğru bir şekilde yapmak lazım. Bunu en doğru şekilde Memduh Başkanımızın başkanlığındaki ekip yapıyor. Herkes burada kalbiyle konuşuyor, diliyle değil. Bir teşekkür de onlara. Bu bina, birçok ilin illerine taşıdığı bir yapıdır. Bu kadar ideale yakın olan bir işletme yok. Kayseri hem hayırseverlerimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin başarılı bir ikonudur" ifadelerini kullandı. 3 Aralık münasebetiyle bir arada olduklarını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ise, Avrupa'da belki görülebilecek bu güzel eserin yapılmasından dolayı Başkan Büyükkılıç ve Özderici Vakfına teşekkür etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de engelli annesi olduğunu belirterek, "Engelli kardeşlerimiz birer melek. Engelli bireylerin sorunlarını sadece ailelerin çözmeleri mümkün değil. Devletin bütün kurumlarının, sahiplenmesi ve hayatın her alanını engellilerimize kolaylaştırmak sorumluluğudur. Bugün geldiğimiz noktada okullarımız çoğaldı" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KOROYLA BİRLİKTE GESİ BAĞLARI TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerin yer aldığı programda engelli vatandaşların korosuna katılan Başkan Büyükkılıç, koroyla birlikte Gesi Bağları Türküsünü söyledi. Katılımcılar Büyükkılıç ve koroyu coşkuyla alkışlarken, Başkan Büyükkılıç, "Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız. Bizim dua kaynağımızsınız" dedi. Engelsiz Yaşam Merkezi "özel" öğrencileri, hazırladıkları etkinlikler çerçevesinde sergiledikleri oyunlar ve gösterilerle, oluşturdukları koro ile seslendirdikleri parçalarla ve diğer gösterilerle anlamlı ve özel günlerini kutlarken, katılımcılara da unutulmaz bir gün yaşattı.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, programın sonunda Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış yıl dönümü dolasıyla hazırlanan pastayı engelli vatandaşlarla birlikte kesti.