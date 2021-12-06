3 Aralık Engelliler Günü’ne özel futbol turnuvası düzenlendi! Pendik Ampute Futbol Takımı nefesleri kesti!

Pendik Belediyesi ve Anadolu Adalet Sarayı ortaklığı ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuva, engellilerin kullanıma uygun hale getirilerek Yenişehir Ampute Futbol Sahası’nda gerçekleşti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, kadın ve erkek başsavcı vekilleri ile Adalet Sarayı hakim ve savcılarından oluşan karma takım, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında mücadele verdi.

"HER GÜN, 12 AY ENGELLİLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ"

Etkinlikte konuşan başkan Ahmet Cin: “Sadece 3 aralıkta değil Pendik Belediyesi olarak her gün, 12 ay engellilerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün engelli sporcularımızla onlara özel tahsis edilmiş Ampute Futbol Sahası’nda maçımızı yapacağız. Ampute futbol takımımız ve tekerlekli basketbol takımımız bulunmakta.” ifadelerinde bulundu.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Maçı eski FIFA kokartlı hakemlerimizden Ahmet Çakar yönetirken Kaymakam Dr.Hülya Kaya da tirübünden desteklerini esirgemedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar maçı gözlemlerken “Çok güzel bir etkinlik oldu. Ampute takımımızın başarılarından gurur duydum.” dedi. Nefesleri kesen maç 4-4’lük skorla berabere bitti.