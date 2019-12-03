3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya ve gelini Aydan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Fodula Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fodula Dolması tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Aydan Gelin: 5 puan ( kendi gelini)

Yağmur gelin: 1 puan

Elif Gelin: 3 puan

Duygu Gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 3 puan ( kendi gelini)

Yağmur Gelin: 3 puan

Aydan gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 5 puan

Ayten kaynana:

Yağmur Gelin: 5 Puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 1 puan

Elif Gelin: 4 puan

Aydan Gelin: 3 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: 3 (kendi gelini)

Aydan gelin: 5 puan

Elif gelin:1 puan

Yağmur gelin: 4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Aydan" oldu Günün en düşük puanını ise "Duygu" aldı