3 Aralık Perşembe su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintileri | İSKİ - ASKİ - İZSU

3 Aralık Perşembe su kesintileri başlığıyla aratılan planlı su kesintisi bilgileri, özellikle metropol şehirler olan İzmir, İstanbul ve Ankara'da merak ediliyor. İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi web sitelerinde kamuoyu ile paylaşılan kesintileri biz de haberimizde sizler için derledik. İşte hangi mahallelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? sorularının cevabı...

3 ARALIK PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 3 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

3 ARALIK PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 3 Aralık Perşembe günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

3 ARALIK PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 3 Aralık Perşembe günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.