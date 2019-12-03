3 Aralık Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak? soruları herkes tarafından şıkça aranıyor. Havaların soğuduğu şu günlerde Meteoroloji hava durumu tahminleri merak ediliyor. İşte İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu ve Türkiye geneli il il 3 Aralık Salı hava durumu tahminleri...

3 ARALIK SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK? METEOROLOJİ SON DAKİKA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte önce Trakya'da, gece Bilecik, Bursa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

10°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MARMARA HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte önce Trakya'da, gece Bilecik, Bursa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

EGE HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı, zamanla Kuzey Ege çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve çevreleri yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS °C, -1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 3 ARALIK SALI 2019

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Marmara’da, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güney doğudan, batısı güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege’nin kuzeyi ile zamanla Kuzey Ege geneli sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi öğle saatlerinden sonra yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, açıkları güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.