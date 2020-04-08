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  3. 3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı (2)

3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı (2)

Konya'da, arkadaş olduğu Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf Özyörük (33) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, arkadaş olduğu Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf Özyörük (33) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Özyörük, çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA




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