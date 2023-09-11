3 asırlık evde günümüzde peynirler ağırlanıyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kadınlar tarafından üretilen peynirler, lezzetini alabilmesi ve bozulmaması için 3 asırlık evde yaklaşık 1 yıl toprağa gömülerek muhafaza ediliyor.

Altınyayla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri kadınlar, binbir zahmetle küp peyniri üretiyorlar. Üretilen peynirler bidon veya küplere basılarak suyunu ve lezzetini alabilmesi için baş kısmını toprağa gömüyorlar. Toprağa gömülen peynirler 6 ay ila 1 yıl arasında kumda bekletiliyorlar. Yaklaşık 300 yıllık kalın duvarları nedeniyle içerisinin serin olduğu evde muhafaza edilen peynirler hazır hale gelince satışa sunuluyor.

"300 yıllık evde peynirlerimizi muhafaza ediyoruz"

Üretici Mevlüde Seher, peynirlerin suyunu çekene kadar kumda bekletildiğini ifade ederek, "300 yıllık bir evde muhafaza ettiğimiz peynirlerimizi bidonlara bastık. Saklamaya bıraktık. 6 ay ya da 1 yıl bekletilecek. Önce yapılan peynirler taşlanıyor suyu çekiliyor. Daha sonra tuzlanıp ovalanıyor. Sıkıca küplere bidonlara basılıyor. Özellikle tezek külü veya kumda saklanıyor. Suyunu çekene kadar 6 ay ya da 1 yıl bekletiliyor. Özellikle bu evde muhafaza etmememizin nedeni serin tutması, bozulmamasıdır. 300 yıllık evde peynirlerimizi muhafaza ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)