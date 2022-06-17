3 asırlık hamam böceği şaşkınlık yarattı! Devlet arşivlerindeki defterden çıktı!

Britanya’da Ulusal Arşiv uzmanı Oliver Finnegan, 1652 ile 1817 yılları arasındaki bazı belgelerin dijital arşive aktarılma projesi sırasında açtığı bir defterin arasında görüntüsü hiç bozulmamış bir hamamböceği buldu. Hamam böceğini görenler adeta neye uğradığını şaşırdı.

BELGELER ASIRLARDIR AÇILMAMIŞ

Hamam böceğinin 200 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez açılan defterin arasında mumyalaşmış halde olduğu belirtildi. Böceği bulan arşiv uzmanı Finnegan, “Kitabı açtım ve bu büyük böceği gördüm Resimlerde göründüğünden daha büyüktü. Bu gemilerin belgeleri muhtemelen 18’inci yüzyılın ortalarından bu yana hiç açılmamış” diye konuştu. Finnegan, daha önce böyle bir şey görmediğini belirtti.

HAMAM BÖCEĞİ ARŞİVDE SAKLANIYOR

Entomologlar böceğin 'gemi hamam böceği' olarak da bilindiğini, ‘Periplaneta Americana’ türü olduğunu söyledi. Hamam böceğine ‘Periplaneta Americana' kısaltması olarak 'Peri' adı verildi. Hamamböceği, Britanya Ulusal Arşivi’nin bir parçası olarak erişime açık bulunuyor.