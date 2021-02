11 ayın sultanı Ramazan'ın yaklaştığını haber veren 3 aylara girmek üzereyiz. Fakat 3 aya girdğimiz bu günü kaçırmak isteyemeyenler internette Diyanet'in 2021 3 aylar takvimini araştırmaya başladı. Biz de sizler için bu merak edilenleri ve daha fazlasını araştırdık. İşte detaylar...

3 AYLAR TAKVİMİ 2021 DİYANET

3 aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat Salı günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü, Berat Kandili ise 27 Mart Cumartesi idrak edilecek.

Bu yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü başlayacak.

DİYANET'TE DİNİ GÜNLER LİSTESİ NASIL 2021?

Üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021

Regaip Kandili 18 Şubat 2021

Miraç Kandili 10 Mart 2021

Berat Kandili 27 Mart 2021

Ramazan ayı başlangıcı 13 Nisan 2021

Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı 13 - 15 Mayıs 2021

Kurban Bayramı 20 - 23 Temmuz 2021

Hicri Yılbaşı 9 Ağustos 2021

Aşure Günü 18 Ağustos 2021

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021

RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

Selman-ı Farisi(ra)dan rivayet ediliyor ki:

Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

-'Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.'

Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa “Allahümme salli ala Muhammed” diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa “ya Allah” diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

3 AYLAR NEDİR?

Bu aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, oruç tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir.Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir.Üç aylardan birincisi Recep, ikincisi Şaban ve üçüncüsü Ramazan ayıdır. Bu üç aylardan Recep ayı aslında içerisinde kavganın, savaşın ve hiçbir kötü davranışın olmadığı haram aylardandır.

3 AYLAR TESBİHİ NEDİR?

Üç aylara özel bir ibadet şekli olmasa da, ibadet şekillerinden birisi olan tesbih, bu yıl da tercih edilenler arasında yer alacak. Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: "La ilahe illallah" 100 kere de "Muhammedun Rasulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Bu şekil üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhit tamamlanmış olur. 10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm, 10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed, 10 Gün Subhânallâhil Gafurur Rahîm okunması fayda sağlayacaktır.

Bu ibadet şekli, resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgilere göre düzenlenmiştir. Ve tamamen öneridir. Dini kaynaklarda böyle bir ibadet şekline rastlanılmamıştır. Fakat, dua etmek zarar getirmeyeceği için okuyan kişiye katkı sağlayacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

2020 Ramazan Bayramı, 13 - 14 - 15 Mayıs 2021 günleridir.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

2021 Kurban Bayramı; 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz günleridir.

Kurban Bayramı 1. gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 21 Ağustos 2020 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 22 Ağustos 2020 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 23 Ağustos 2020 Cuma

3 AYLAR MESAJLARI NELERDİR?

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Affımıza vesile olması dileklerimle, mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA’ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız mübarek olsun.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Üç Aylar, yüreğimize inşirah, bedenimize sıhhat, ailelerimize saadet, rızkımıza bereket, amellerimize doğruluk, milletimize birlik getirsin.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

Mübarek Üç Aylar başlamış olup, onu oruç ile, dua ile, Kur’an okumak ile süsleyerek RAMAZAN ayına ulaşabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim.

Rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.

“Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Amin. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

3 AYLARDA NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir. İslam, her türlü bidat ve hurafeyi yasaklamıştır. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda işte 'Kandil gecesinde şu kadar namaz, şu kadar zikir, şu kadar tesbihat' gibi ifadeler doğru değil. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur’an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

