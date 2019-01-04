3 ayrı suçtan aranan zanlı Keşan’a yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İspat Camii Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde devriye görevini yaptıkları esnada bir iş yerinin önünde şüpheli bir şahıs polisten kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 52 yaşındaki İ.A. yakalandı. Polis tarafından çevrede yapılan araştırmada plakasız bir otomobil bulunması üzerine araştırma genişletildi. Yapılan araştırmada plakasız bir araç bulunurken, aracın aynı gece çalındığı anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde çalıntı araç, sahibine teslim edilirken, İ.A'nın ifadesi alındı.

İ.A'nın yapılan sorgusunda Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin İlamat Masası 2018/2-3591 karar nolu "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin İlamat Masası 2018/2-4093 karar nolu "herkesin görebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 9 yıl, Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin İlamat Masası 2018/2-4093 karar nolu "Herkesin görebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve arandığı anlaşıldı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilen İ.A, savcılıktaki işlemlerinin ardından Edirne kapalı cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA