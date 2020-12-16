Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.