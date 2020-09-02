3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!

Artvin'de Karçal Dağları'nda 3 bin 200 metre yüksekliğe çıkan bir grup dağcı, zirvede “kadın cinayetlerine hayır” yazılı bir pankart açtılar. 6 saat süren zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşan dağcılar, açtıkları pankartla ''Bir daha kadına yönelik şiddet haberlerini duymayız” temennisinde bulundular.