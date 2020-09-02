3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!
Artvin’in Borçka ilçesinde Beyazsu zirvesinde bulunan Karçal Dağı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen Osman Demir, Kadir Koçak, Bülent Çelik ve Ahmet Yerebakan'ın olduğu 4 kişilik dağcı grubu, 6 saatlik yolculuğun ardından zirvede ''kadına şiddete hayır'' pankartı açtılar. Olayın ardından Osman Demir, yaptığı açıklamada “6 saat süren zorlu yolculuk sonrası zirveye ulaştık. Burada kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için üzerinde 'kadın cinayetlerine hayır' yazılı pankartımızı açtık. Tırmanış zorlu geçse de sonunda amacımıza ulaştık. Umarım bir daha kadına yönelik şiddet haberlerini duymayız” dedi.
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