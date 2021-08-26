3 bin liraya fırsata çevrilen aşı kartı

Sağlık Bakanlığının bildirdiği verilere göre 22 milyondan fazla kişi ‘aşı karşıtlığı’ sebebiyle bir sağlık kuruluşuna başvurmadı.

Bazı kesimler ise aşı olmak istemediği için yeni yollara başvurdu. 6 Eylül’de aşı olmayanlara getirilecek olan sınırlamalar, bu yöntemlere olan ilgiyi daha da artırdı.özel hastanelerde ortaya çıkan bazı sahte yöntemler ortaya çıktı. Aşı yapmadan, sisteme ‘yapıldı’ olarak giriş yapıldığı söyleniliyor. Bu kanun dışı işlem için 3 bin lira talep ediliyor. Bu fiyat hastaneye veya aşıyı yapan kişinin talebine göre farklılık gösteriyor.

bir vatandaş bu işlemin , alınan ücretin vardiya yapan hemşireler veya teknisyenler arasında paylaşıldığını söylüyor.Kanun dışı yapılan bu işlem salgının daha da artmasına yol açıyor.

İLLEGAL AŞI SATIŞI

Sistemde açıkta kalan aşılar salgından çekinen kişilere para karşılığında satılıyor ve aşıyı yaptırmak isteyen bu vatandaşlar illegal yollarla mesai sonrası veya ofisinde yaptırabiliyor. Anlaştığı hemşire veya teknisyen, kişinin isteğini yerine getirerek suça ortaklık ediyor. Geçtiğimiz günlerde aşı sonuçlarında da para karşılığı ile negatif test sonucu çıkaran bir çete çökertilmişti. 150-300 dolar arasında ücret alarak test sonucu pozitif olan kişilere, negatif rapor verdikleri ortaya çıkmıştı.