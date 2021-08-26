Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ayrılık hasretine dayanamadı! Eski aşkı Bige Önal'a geri döndü!Mehmet Cengiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sedat Peker ve Mehmet Cengiz akraba mı?Sahte iş yerlerinin tespiti için SGK devrede!Sakatlıklarla boğuşan ünlü futbolcu Jack Wilshere isyan etti: "Kimse beni almak istemiyor"Dr. Murat Tad kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?Yürekleri dağlayan feryat "borcum vardı"Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 26 Ağustos 2021 Perşembe | Koç burcu, güvendiğiniz insanlardan yara alabilirsinizBayern Münih rakibine acımadı! Tam bir düzine gol attılar! (Maç Özeti)Gururun resmi: Türk öğrencinin makalesi NASA'da yayınlandı! Anne Koçyiğit, 15 yıl hapis cezasından nasıl kurtuldu? 
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. 3 bin liraya fırsata çevrilen aşı kartı

3 bin liraya fırsata çevrilen aşı kartı

Edinilen bazı bilgilere göre hastane görevlileri aşı olmak istemeyen vatandaşları '3 bin liraya 'aşı olduğunu sisteme kaydediyor. Sistemde açık kalan aşıları ise salgından korkan ve fazla doz olmak isteyen vatandaşlara 'bin liraya' satıldığını belirtti.

3 bin liraya fırsata çevrilen aşı kartı

3 bin liraya fırsata çevrilen aşı kartı

Sağlık Bakanlığının bildirdiği verilere göre   22 milyondan fazla kişi ‘aşı karşıtlığı’ sebebiyle bir sağlık kuruluşuna başvurmadı.

Bazı kesimler ise aşı olmak istemediği için yeni yollara başvurdu. 6 Eylül’de aşı olmayanlara getirilecek olan sınırlamalar, bu yöntemlere olan ilgiyi daha da artırdı.özel hastanelerde ortaya çıkan bazı sahte yöntemler ortaya çıktı.  Aşı yapmadan, sisteme ‘yapıldı’ olarak giriş yapıldığı söyleniliyor. Bu kanun dışı işlem için 3 bin lira talep ediliyor. Bu fiyat hastaneye veya aşıyı yapan kişinin talebine göre farklılık gösteriyor.

bir vatandaş bu işlemin , alınan ücretin vardiya yapan hemşireler veya teknisyenler arasında paylaşıldığını söylüyor.Kanun dışı yapılan bu işlem salgının daha da artmasına yol açıyor.

hakan-nural-ycvur2jgfha-unsplash-3.jpg

İLLEGAL AŞI SATIŞI

Sistemde açıkta kalan aşılar salgından çekinen kişilere para karşılığında satılıyor ve aşıyı yaptırmak isteyen bu vatandaşlar illegal yollarla mesai sonrası veya ofisinde yaptırabiliyor.  Anlaştığı hemşire veya teknisyen, kişinin isteğini yerine getirerek suça ortaklık ediyor. Geçtiğimiz günlerde aşı sonuçlarında da para karşılığı ile negatif test sonucu çıkaran bir çete çökertilmişti. 150-300 dolar arasında ücret alarak test sonucu pozitif olan kişilere, negatif rapor verdikleri ortaya çıkmıştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT