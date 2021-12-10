3 büyüklerin Avrupa gelirleri belli oldu! Gruplara katılım, kasalar doldurdu!

Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden takımlarımız, grup aşamalarını tamamladı. Bununla birlikte kazandıkları gelirler de büyük ölçüde belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe gruplarından çıkamazken, E grubunda yer alan Galatasaray ise grup aşamasını lider olarak tamamladı ve taraftarlarının gururlandırdı.

BEŞİKTAŞ, ESKİ PERFORMANSINI ARATTI

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Beşiktaş, grup aşamasını puansız tamamlayarak alacağı yüksek gelir şansını tepti. Yine de Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı olarak iyi bir meblağ alacak olan siyah beyazlı ekip bu sezon yaklaşık olarak 27-28 milyon euro gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı olarak 14.800.000 euro alan siyah beyazlılar, Avrupa'da son 10 yıllık kulüp başarısı ile oluşan katsayı payı olarak da 10.233.000 Euro garanti para elde etti. Beşiktaş, yayın geliri olarak ise yaklaşık 2.5 milyon euro kazandı.

CİMBOMUN AVRUPA'DA YÜZÜ GÜLÜYOR

Bu sezon ligde istenilen performansı gösteremese de Avrupa'daki futboluyla göz dolduran Galatasaray, bu başarısının karşılığını maddi olarak aldı. Sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak 3.400.000 euro, katsayı payı olarak 3.036.000 euro, 3 galibiyet için 1.890.000 euro, 3 beraberlik için 630.000 euro, grup birinciliği için 1.100.000 euro, son 16 Turu primi olarak 1.200.000 euro, grup beraberlikleri havuzundan düşen pay olarak 493.000 euro olmak üzere toplam 11 milyon 749 bin euro elde etti.

FENERBAHÇE BEKLENENİ VEREMEDİ

Son dönemde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde beklentilerin uzağında kalan ve taraftarların tepksini çeken Fenerbahçe, grubu 3. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı-lacivertli ekip Avrupa'daki performansıyla; UEFA Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak 3.400.000 euro, katsayı payı olarak 2.508.000 euro, 1 galibiyet için 630.000 euro, 3 beraberlik için 630.000 euro, Konferans Ligi Play-Off Turu katılım için 300.000 euro, grup beraberlikleri havuzundan düşen pay olarak 164.347 bin euro olmak üzere toplam 7 milyon 632 bin 347 TL elde etti.